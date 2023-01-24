В Москве выявили 1 362 случая заражения коронавирусом за сутки
12:32 24.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 1 362 против 1 241 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф во вторник.
Всего в столице с начала пандемии выявили 3 332 707 случаев заражения.
Число умерших в столице за сутки возросло на 12, как и днем ранее. Всего с начала пандемии зафиксировали 47 809 смертей. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 2 063, до 3 136 551.
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