В Москве выявили 1 362 случая заражения коронавирусом за сутки

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 1 362 против 1 241 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф во вторник.

Всего в столице с начала пандемии выявили 3 332 707 случаев заражения.

Число умерших в столице за сутки возросло на 12, как и днем ранее. Всего с начала пандемии зафиксировали 47 809 смертей. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 2 063, до 3 136 551.