Захар Прилепин отправился добровольцем в составе Росгвардии в зону СВО
17:12 26.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду», писатель Захар Прилепин подписал контракт с Росгвардией и отправился в зону специальной военной операции для выполнения боевых задач. Об этом в четверг ТАСС сообщила его пресс-секретарь Елизавета Кондакова.
«Захар Прилепин подписал контракт с Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и уже отправился в зону СВО для прохождения службы и выполнения боевых задач», — сказала она.
По ее словам, Прилепин ранее «начинал свою службу в составе ОМОН, именно поэтому было принято решение заключить контракт о военной службе с Росгвардией».
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