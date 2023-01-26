Захар Прилепин отправился добровольцем в составе Росгвардии в зону СВО

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду», писатель Захар Прилепин подписал контракт с Росгвардией и отправился в зону специальной военной операции для выполнения боевых задач. Об этом в четверг ТАСС сообщила его пресс-секретарь Елизавета Кондакова.

«Захар Прилепин подписал контракт с Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и уже отправился в зону СВО для прохождения службы и выполнения боевых задач», — сказала она.

По ее словам, Прилепин ранее «начинал свою службу в составе ОМОН, именно поэтому было принято решение заключить контракт о военной службе с Росгвардией».