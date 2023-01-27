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НОВОСТИ

Россияне стали досрочно гасить кредиты вдвое чаще, чем раньше - СМИ

11:00 27.01.2023 Источник: Известия

Россияне вдвое чаще стали закрывать потребкредиты раньше срока, подсчитали для «Известий» в БКИ «Скоринг Бюро». В среднем уровень полного досрочного погашения таких займов вырос до 18% в 2022-м с 9–9,5% за предыдущие два года. В банках подтвердили тенденцию.

Причина — в желании заемщиков пораньше избавиться от долгов в условиях неопределенности и экономической нестабильности, пояснили эксперты.

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