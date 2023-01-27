Россияне стали досрочно гасить кредиты вдвое чаще, чем раньше - СМИ
11:00 27.01.2023 Источник: Известия
Причина — в желании заемщиков пораньше избавиться от долгов в условиях неопределенности и экономической нестабильности, пояснили эксперты.
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