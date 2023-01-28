Меры по противодействию подрывной деятельности против РФ разрабатывают в Госдуме
16:40 28.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ранее Госдепартамент США осудил решение России о ликвидации Московской Хельсинской группы (МХГ), обвинив властей страны в «усилении репрессий против независимого гражданского общества». Пискарев назвал это заявление примером «очередного циничного вмешательства во внутренние дела России» и доказательством поддержки «прозападных деструктивных сил, активно продвигающих русофобию».
«Лучшим ответом на все это является последовательное противодействие подрывной деятельности против нашей страны, в том числе на законодательном уровне. Такие инициативы комиссией готовятся, и в настоящее время проходят согласование», — сообщил парламентарий, не уточнив, о каких именно законодательных изменениях идет речь.
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