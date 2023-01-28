Запрет русского языка в Киево-Могилянской академии нарушением конституции - Арестович
19:20 28.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Я, в принципе, ярый сторонник академической свободы университетов. Единственный вопрос — а что делать, когда эта свобода нарушает Конституцию Украины, а именно — статью 10 и десяток нормативных актов международного права, включая законы ЕС, куда мы так стремимся. Про этику я уже умолчу, пожалуй, эта университетская дисциплина Могилянку (Киево-Могилянскую академию — прим. ТАСС) не заинтересовала», — написал он в субботу в телеграм-канале.
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