0
0
35
НОВОСТИ

Запрет русского языка в Киево-Могилянской академии нарушением конституции - Арестович

19:20 28.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший внештатный советник офиса президента Украины Алексей Арестович считает запрет русского языка в стенах Киево-Могилянской академии нарушением конституции страны и законов Европейского союза.

«Я, в принципе, ярый сторонник академической свободы университетов. Единственный вопрос — а что делать, когда эта свобода нарушает Конституцию Украины, а именно — статью 10 и десяток нормативных актов международного права, включая законы ЕС, куда мы так стремимся. Про этику я уже умолчу, пожалуй, эта университетская дисциплина Могилянку (Киево-Могилянскую академию — прим. ТАСС) не заинтересовала», — написал он в субботу в телеграм-канале.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:30 28.01.2023
Реакция Турции на сожжение Корана остановила процесс вступления Швеции в НАТО
0
83
18:30 28.01.2023
Премьер-министр Чехии поздравила Петра Павела с избранием четвертым по счету президентом
0
183
17:50 28.01.2023
Из-за противопехотной мины «Лепесток» в Донецке ребенок получил ранение - штаб
0
213
16:40 28.01.2023
Меры по противодействию подрывной деятельности против РФ разрабатывают в Госдуме
0
342
16:30 28.01.2023
В Чехии завершился второй тур выборов президента
0
339
15:20 28.01.2023
По данным Минздрава в РФ значительно сократилось чисто курящих
0
349
15:10 28.01.2023
В 2022 году Роскомнадзор обнаружил около 150 крупных утечек персональных данных
0
353
14:10 28.01.2023
В Китае за неделю выходных кассовые сборы кинотеатров составили $1 млрд
0
444
13:50 28.01.2023
В ходе расследования теракта полиция Израиля задержала 42 человека - СМИ
0
432
12:50 28.01.2023
Египет осудил теракт в Восточном Иерусалиме - МИД
0
467

Возврат к списку