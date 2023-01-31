0
0
82
НОВОСТИ

В прошлом году из российского гражданства вышли 40 человек — МВД

11:32 31.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МВД России в прошлом году оформило выход из российского гражданства 40 гражданам. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре ведомства в ответ на соответствующий запрос агентства.

«В 2022 году выход из гражданства Российской Федерации на территории РФ оформлен 40 заявителям», — сказал собеседник агентства.

Выход из гражданства России осуществляется на основании добровольного волеизъявления.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:05 31.01.2023
Силы РФ ударили по спецгруппе ВСУ, попытавшейся ночью прорваться в Запорожской области
0
18
12:00 31.01.2023
В России выявили 5 792 случая заражения коронавирусом за сутки
0
29
11:20 31.01.2023
США готовы применить обычное и ядерное оружие для защиты Южной Кореи — Пентагон
0
118
11:05 31.01.2023
Половина роста мирового ВВП в 2023 году будет приходиться на КНР и Индию — МВФ
0
130
11:00 31.01.2023
Общественное мнение в Европе сегодня не так монолитно, как хотелось бы США — Нарышкин
0
136
10:32 31.01.2023
Спецслужбы Израиля опасаются возможного ответа Тегерана после атак по объектам Ирана - СМИ
0
207
10:20 31.01.2023
МВФ ожидает сокращения темпов роста ВВП США до 1,4% в этом году и до 1% в 2024-м
0
201
10:05 31.01.2023
В Кременной нет необстреливаемых районов, но мирные жители остаются — Мирошник
0
216
10:00 31.01.2023
Бразилия не заинтересована в передаче оружия, которое может использоваться на Украине
0
198
09:32 31.01.2023
МВФ улучшил прогноз по ВВП РФ, ожидает его роста на 0,3% в 2023 году, на 2,1% в 2024-м
0
223

Возврат к списку