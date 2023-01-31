В прошлом году из российского гражданства вышли 40 человек — МВД

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МВД России в прошлом году оформило выход из российского гражданства 40 гражданам. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре ведомства в ответ на соответствующий запрос агентства.

«В 2022 году выход из гражданства Российской Федерации на территории РФ оформлен 40 заявителям», — сказал собеседник агентства.

Выход из гражданства России осуществляется на основании добровольного волеизъявления.