Силы РФ ударили по спецгруппе ВСУ, попытавшейся ночью прорваться в Запорожской области
12:05 31.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Спецгруппа Вооруженных сил Украины (ВСУ) ночью осуществила попытку прорыва в Запорожской области, силы РФ оперативно нанесли по ней удар. Об этом во вторник сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Наши разведчики <…> ночью обнаружили передвижение украинского спецназа на линии фронта. По вражеской группе оперативно был нанесен удар артиллерией и точнейшая очередь расчета АГС. Лишь один вражеский диверсант поднялся и сбежал после накрытия автоматическим гранатометом», — написал он в соцсети.
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