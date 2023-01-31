Силы РФ ударили по спецгруппе ВСУ, попытавшейся ночью прорваться в Запорожской области

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спецгруппа Вооруженных сил Украины (ВСУ) ночью осуществила попытку прорыва в Запорожской области, силы РФ оперативно нанесли по ней удар. Об этом во вторник сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Наши разведчики <…> ночью обнаружили передвижение украинского спецназа на линии фронта. По вражеской группе оперативно был нанесен удар артиллерией и точнейшая очередь расчета АГС. Лишь один вражеский диверсант поднялся и сбежал после накрытия автоматическим гранатометом», — написал он в соцсети.