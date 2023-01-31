Великобритания ежегодно теряет $124 млрд в связи с выходом из ЕС — Bloomberg
13:05 31.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Выход Великобритании из состава Евросоюза (Brexit) обходится ежегодно экономике страны в 100 млрд фунтов стерлингов (124 млрд долларов) из-за недополученных инвестиций, потери кадров и доходов от торговли. Об этом во вторник сообщило агентство Блумберг.
Согласно его данным, размер британского ВВП по итогам 2022 года был бы на 4% больше, если бы страна не покинула Евросоюз. Королевство также потеряло около 370 тыс. работников из стран ЕС.
«Навредила ли себе Великобритания, когда проголосовала за выход из ЕС в 2016 году? Имеющиеся на сегодня данные говорят, что это так», — отметили экономисты Ана Андраде и Дэн Хэнсон.
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