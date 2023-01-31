В России в 2022 году в результате преступлений погибли более 21 тыс. человек
16:32 31.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 21 тыс. человек погибли в результате преступлений в прошлом году, их число сократилось на 9,1% по сравнению с позапрошлым годом. Это следует из материалов статистики МВД о состоянии преступности за 2022 год, с которыми ознакомился корр. ТАСС.
«В результате преступных посягательств погибли 21,2 тыс. человек, что на 9,1% меньше, чем годом ранее. Здоровью 32,6 тыс. человек причинен тяжкий вред (сокращение на 0,7%)», — отмечается в материалах.
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