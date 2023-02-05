ВВС США уничтожили китайский аэростат, залетевший на их территорию

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военные США сбили китайский аэростат над Атлантическим океаном с помощью ракеты AIM-9X. Об этом сообщил в субботу телеканал Си-эн-эн со ссылкой на представителя американского оборонного ведомства высокого ранга.

В операции были задействованы истребители F-22 с базы ВВС в Лэнгли (штат Вирджиния). По данным источника телеканала, по цели выпустили одну ракету.

В четверг пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщил, что власти США зафиксировали над континентальной частью страны «разведывательный воздушный шар». По его словам, шар находился на высоте, значительно превышающей стандартные параметры для коммерческих авиаперевозок, и не представлял угрозы для людей на земле. В субботу ВС США по указанию американского президента Джо Байдена сбили зонд у побережья штата Южная Каролина.