Большинство людей не замечают опасности эскалации конфликта на Украине — Маск

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большинство людей не видят опасности расширения географии конфликта на Украине. Такое мнение в ночь на вторник выразил американский предприниматель Илон Маск.

«Большинство не замечают опасности», — ответил Маск американскому журналисту Люку Рудковски, который призвал в соцсети не разжигать третью мировую войну.