0
0
1
НОВОСТИ

Большинство людей не замечают опасности эскалации конфликта на Украине — Маск

13:32 07.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большинство людей не видят опасности расширения географии конфликта на Украине. Такое мнение в ночь на вторник выразил американский предприниматель Илон Маск.

«Большинство не замечают опасности», — ответил Маск американскому журналисту Люку Рудковски, который призвал в соцсети не разжигать третью мировую войну.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:20 07.02.2023
Шахматист Карлсен считает, что россиян нужно отстранить от международных турниров
0
76
13:05 07.02.2023
Медведев назвал «хотелками» разговоры в Киеве про «корейский сценарий» для Украины
0
105
13:00 07.02.2023
Один россиянин погиб при землетрясении в Турции
0
96
12:32 07.02.2023
США создали прецедент конфискации средств у неугодных иностранных граждан — Захарова
0
159
12:20 07.02.2023
В России выявили 7 615 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
146
12:05 07.02.2023
Президент Эстонии отозвал с должности посла республики в Российской Федерации
0
190
12:00 07.02.2023
Госпитализированному фигуристу Костомарову ампутировали обе стопы — источник
0
221
11:32 07.02.2023
Численность лосося в Амуре продолжает снижаться
0
244
11:20 07.02.2023
Число погибших в результате землетрясений в Турции выросло до 3 381
0
227
11:05 07.02.2023
Энергосистема Украины приближается к коллапсу — экс-премьер Азаров
0
259

Возврат к списку