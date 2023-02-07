Новым председателем Консервативной партии Великобритании стал бывший министр торговли Грег Хэндс
16:00 07.02.2023 Источник: Интерфакс
Новым председателем Консервативной партии стал бывший министр торговли Великобритании Грег Хэндс, сообщает во вторник Sky News.
Кроме того, Хэндс стал министром без портфеля в правительстве премьер-министра Риши Сунака.
Кроме того, Сунак провел некоторые перестановки в правительстве. В частности, министр предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Грант Шэппс был назначен министром по энергетической безопасности, а бывшая министр внешней торговли Великобритании Кеми Баденох получила должность министра по бизнесу и торговле.
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