В Харьковской области произошла серия взрывов

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Серия взрывов прогремела в ночь на среду в Харьковской области. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

«Жители Харькова и области, внимание, удары», — написал он в соцсети.

Издание «Страна» проинформировало о шести взрывах в Харькове. Ранее в регионе была объявлена воздушная тревога.