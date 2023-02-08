В Харьковской области произошла серия взрывов
10:00 08.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Серия взрывов прогремела в ночь на среду в Харьковской области. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
«Жители Харькова и области, внимание, удары», — написал он в соцсети.
Издание «Страна» проинформировало о шести взрывах в Харькове. Ранее в регионе была объявлена воздушная тревога.
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