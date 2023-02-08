Позиция Японии по островам южной части Курил не изменится — премьер

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Позиция японского руководства в отношении островов, входящих в южную часть Курил, в будущем не изменится. Об этом в среду в парламенте, отвечая на вопросы бывшего премьер-министра Японии Ёсихико Ноды, заявил действующий глава правительства Фумио Кисида.

«Текущая базовая позиция японского правительства — указать на принадлежность четырех островов (так в Японии называют острова южной части Курил — прим. ТАСС), а затем продолжить переговоры о заключении мирного договора. И мы осознаем, что эта базовая позиция по указанию принадлежности четырех островов впредь не изменится», — отметил он.