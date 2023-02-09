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Сбербанк заработал за январь 110 миллиардов рублей и порадовал аналитиков

10:22 09.02.2023

Последнюю неделю акции крупнейшего банка активно росли на ожидании финансовых результатов за январь. Сегодня Сбербанк отчитался за первый месяц 2023 года, и его финансовые результаты внушают экспертам оптимизм.

За январь Сбер заработал на 10% больше чистой прибыли, чем год назад – 110 млрд руб. Чистый процентный доход вырос на 16% г/г – до 173,8 млрд руб. Чистый комиссионный доход увеличился на 15% – до 45,6 млрд руб. Розничный кредитный портфель за год вырос на 12,6% – до 12,2 трлн руб., корпоративный портфель вырос на 11,4% – до 18,6 трлн руб. Качество кредитного портфеля остается стабильным.

Эксперты отмечают, что банк продолжает уверенно наращивать прибыль, даже несмотря на традиционное для начала года снижение деловой активности.

«Январь – традиционно месяц для раскачки, но даже в этом месяце Сбер смог увеличить чистую прибыль по сравнению с январем прошлого года», – отметил доцент кафедры экономики НИТУ МИСиС Лазарь Бадалов. «Такой рост – явный признак того, что по итогам года банк может показать отличные результаты», – считает Бадалов.

«Показатель чистой прибыли свидетельствует о том, что несмотря на сезонные колебания, высокую неопределенность во внешней среде и беспрецедентное санкционное давление, Сбер смог не только сохранить достигнутые результаты, но и продолжить тренд на наращивание прибыли», – соглашается старший преподаватель кафедры экономической теории РЭУ им. Плеханова Ходжа Кава.

Михаил Перельман, доцент факультета экономики и менеджмента Московского областного филиала РАНХиГС, говорит, что инвесторы настроены позитивно и верят в хорошие перспективы банка. По итогам январских торгов на Мосбирже обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка стали самыми популярными ценными бумагами в портфелях частных инвесторов (26,6% и 7,1% соответственно). Акции крупнейшего банка уверенно растут, а по капитализации Сбер входит в тройку самых дорогих российских компаний.

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