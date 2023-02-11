Словакия готовится передать Украине самолеты МиГ-29 - СМИ

09:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Словакии начали процесс подготовки к передачи Украине самолетов МиГ-29, находившихся ранее в собственности минобороны страны. Об этом в пятницу сообщил премьер-министр Эдуард Хегер, на которого ссылается газета «Правда».



«Поступило официальное предложение, поэтому можно начинать переговорный процесс. С одной стороны, это должно быть обсуждение внутри страны, но также мы должны вести диалог и с Еврокомиссией. <…> В то же время мы вступим в интенсивные переговоры с украинской стороной», — заявил Хегер.



Министр обороны Ярослав Надь также поддержал идею передачи самолетов Украине: «Мы не можем использовать эти машины, так что давайте передадим их туда, где они могут спасать человеческие жизни, и мы сможем получить назад немного наши деньги». При этом он добавил, что до сих пор самолеты находятся в Словакии, и «решение еще до конца не принято».



