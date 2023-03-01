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Собянин сообщил, что на всех станциях БКЛ пять дней можно бесплатно входить в метро

18:21 01.03.2023

Вход на станции Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро для пассажиров сделают бесплатным в ближайшие пять дней, заявил мэр Москвы. По словам Сергея Собянина, для запуска проекта проделана колоссальная работа и теперь каждый может оценить удобство самой большой в мире кольцевой линии метрополитена.

БКЛ была 1 марта открыта на церемонии, в которой участвовал глав РФ Владимир Путин. Со станций новой линии можно сделать пересадки на 20 станций и 11 других линий метро, три пересадки на станции Московского центрального кольца, восемь пересадок на Московские центральные диаметры, 13 пересадок на станции железной дороги.

Большая кольцевая линия строилась с расчетом, что к ней со временем можно будет присоединять новые радиусы метрополитена.

Большое кольцо сделало более доступным для миллионов горожан более 770 различных мест притяжения Москвы, в числе которых парки, музеи, театры, спортивные комплексы, учебные и медицинские учреждения, промышленные предприятия.

Ожидается, что положительный эффект от ввода Большого кольца почувствуют все пассажиры Московского метрополитена, поскольку новая линия существенно снизит нагрузку на другие ветки подземки. Кольцевую линию, как планируется, удастся разгрузить на 25%, радиальные направления — на 22%, МЦК — на 20%, МЦД-1 и МЦД-2 — до 10%. Также на 5–15% может снизиться загруженность МКАД, Третьего транспортного кольца и вылетных магистралей из-за отказа части водителей от поездок на личном транспорте в пользу общественного.

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