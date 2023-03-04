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Мэр Собянин: До конца года в Москве появятся десятки соцобъектов в шаговой доступности от жилых кварталов

14:26 04.03.2023

Важнейшим принципом развития московских районов сделали размещение социальных объектов в шаговой доступности от жилых кварталов. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в течение года планируют достроить десятки подобных объектов. «Например, детскую поликлинику в районе Ховрино. Она сможет принять до 320 маленьких пациентов за смену. Еще одна детская поликлиника откроется в районе Восточное Бирюлево. Ее оснастят более чем 700 единицами современного оборудования, а для пациентов оборудуют зоны комфортного ожидания с игровыми», - написал Собянин в своем Telegram-канале.

Как сообщил глава города, не меньше внимания уделяют и строительству образовательных объектов. Например, у деревни Захарково в районе Кунцево появится школа на более чем 1000 мест. 

Еще одна крупная школа появится в деревне Ватутинки в Новой Москве, рассчитанная на 1200 учеников. Готовность этого здания уже превышает 70%. 

«Другой пример комплексного развития городских районов - строительство учебного корпуса и детского сада в районе Северное Чертаново, а также аналогичного комплекса, состоящего из школы на 1,1 тыс. мест и детского сада, в Молжаниновском районе. С развитием социальной инфраструктуры значительно повышается качество проживания в любой зоне столицы», - сообщил мэр.

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