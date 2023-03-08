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С российского рынка уходит немецкий производитель шин Continental

14:30 08.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Немецкая компания Continental («Континенталь»), занимающаяся производством шин и автокомпонентов, заявила, что «продолжает стремиться к контролируемому уходу с российского рынка». Об этом сообщается в среду в пресс-релизе, опубликованном на сайте производителя.

Согласно сообщению компании, причиной данного решения является ситуация на Украине.

8 марта 2022 года Continental заявила о приостановке производства и бизнеса в России. Речь шла прежде всего об изготовлении шин и комплектующих на заводе в Калуге. Помимо этого, компания приостановила экспорт своей продукции в РФ. Позже Continental решила возобновить работу предприятия в Калуге.


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