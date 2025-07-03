11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения группировки войск «Днепр» во время радиоперехватов начали чаще слышать женские голоса в переговорах между военнослужащими ВСУ в Херсонской области. Об этом рассказал командир батальона 61-й бригады морской пехоты с позывным Волга.

«Уже, в принципе, мы слышали в переговорах женские голоса. Такие же упертые нацистки, которым вбили эту дурь с искалечиванием истории, переписыванием истории и так далее», — сказал военнослужащий.

Он добавил, что при радиопереговорах подразделений ВСУ также часто слышна иностранная речь, в том числе английская, грузинская и польская.