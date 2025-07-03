0
0
160
НОВОСТИ

Группировка «Днепр» чаще фиксирует женские голоса при переговорах ВСУ

11:20 03.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения группировки войск «Днепр» во время радиоперехватов начали чаще слышать женские голоса в переговорах между военнослужащими ВСУ в Херсонской области. Об этом рассказал командир батальона 61-й бригады морской пехоты с позывным Волга.

«Уже, в принципе, мы слышали в переговорах женские голоса. Такие же упертые нацистки, которым вбили эту дурь с искалечиванием истории, переписыванием истории и так далее», — сказал военнослужащий.

Он добавил, что при радиопереговорах подразделений ВСУ также часто слышна иностранная речь, в том числе английская, грузинская и польская.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

10:05 24.01.2024
КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
0
11046
09:32 24.01.2024
Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
0
11426
09:05 24.01.2024
Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
0
10746
20:00 23.01.2024
ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
0
11082
17:00 23.01.2024
В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
0
11027
14:32 23.01.2024
ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
0
11025
13:00 23.01.2024
Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
0
10909
12:32 23.01.2024
НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
0
11059
12:05 23.01.2024
Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
0
10938
10:20 23.01.2024
В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
0
10803

Возврат к списку