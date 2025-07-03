Около 120 курьеров, работавших на мошенников, задержаны за 10 дней — МВД РФ

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники российской полиции за 10 дней задержали порядка 120 курьеров, работавших на мошенников. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

«Пехота» мошенников — это курьеры. За 10 дней было установлено и задержано порядка 120 лиц, забиравших и перевозивших наличные, обманом полученные у граждан», — говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

В МВД добавили, что в подавляющем большинстве случаев это молодые люди в возрасте от 17 до 25 лет, без высшего образования. «Чаще всего задержания касаются мужчин, девушки попадаются реже, но тоже не являются исключением. Отдельная, менее многочисленная категория — ранее судимые граждане, как правило, старше 40 лет», — рассказали в киберполиции.

Там отметили, что большинство задержанных — иногородние. По команде организаторов они легко перемещаются между регионами. В группу риска попадают студенты, ищущие легкий заработок, безработные или низкоквалифицированные работники (таксисты, курьеры легальных служб доставки), а также лица, испытывающие нехватку финансовых средств.

«Примечательно, что многие не имеют судимости до первого задержания», — подчеркнули в МВД. Чаще всего людей толкает на преступление корыстный мотив, сформированный заманчивыми обещаниями. Например, «100 тысяч рублей за одну операцию» или «10% от всей суммы». «Многие из задержанных упоминают серьезные финансовые трудности: кредиты под залог автомобиля, долги, невозможность найти легальный доход срочно», — отметили в киберполиции.

Курьеры мошенников передают собранные деньги вышестоящим звеньям через анонимные цепочки, нередко с использованием криптовалют или подставных лиц. Иногда такие курьеры снабжаются поддельными документами, получают средства на смену гардероба и командировочные расходы, рассказали в МВД.