Президент Польши признался, что после ухода с поста хотел бы занять пост премьера — ТВ

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уходящий 6 августа с поста президента Польши Анджей Дуда признался, что охотно стал бы премьер-министром, если бы ему сделали такое предложение. Об этом сам глава государства заявил в интервью телеканалу Polsat.

«Если бы мне сделали такое предложение (занять пост премьер-министра — прим. ТАСС), я бы не колебался», — сказал Дуда.

Вместе тем политик признал, что до сих пор не получал предложений возглавить правительство.