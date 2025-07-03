Президент Польши признался, что после ухода с поста хотел бы занять пост премьера — ТВ
11:05 03.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Уходящий 6 августа с поста президента Польши Анджей Дуда признался, что охотно стал бы премьер-министром, если бы ему сделали такое предложение. Об этом сам глава государства заявил в интервью телеканалу Polsat.
«Если бы мне сделали такое предложение (занять пост премьер-министра — прим. ТАСС), я бы не колебался», — сказал Дуда.
Вместе тем политик признал, что до сих пор не получал предложений возглавить правительство.
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