0
0
0
НОВОСТИ

Президент Польши признался, что после ухода с поста хотел бы занять пост премьера — ТВ

11:05 03.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уходящий 6 августа с поста президента Польши Анджей Дуда признался, что охотно стал бы премьер-министром, если бы ему сделали такое предложение. Об этом сам глава государства заявил в интервью телеканалу Polsat.

«Если бы мне сделали такое предложение (занять пост премьер-министра — прим. ТАСС), я бы не колебался», — сказал Дуда.

Вместе тем политик признал, что до сих пор не получал предложений возглавить правительство.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:00 03.07.2025
Около 120 курьеров, работавших на мошенников, задержаны за 10 дней — МВД РФ
0
16
10:32 03.07.2025
Пациент напал с ножом на персонал поликлиники в Иркутске, ранены двое медиков
0
110
10:20 03.07.2025
Зеленский пытается ослабить УПЦ в рамках зачистки перед выборами — депутат Рады Дмитрук
0
124
10:05 03.07.2025
По меньшей мере 4 человека погибли, 38 пропали после катастрофы с паромом у Бали — Reuters
0
139
10:00 03.07.2025
Украина рассчитывает, что страны Европы будут закупать для нее оружие у США — Politico
0
149
09:32 03.07.2025
Женщина погибла, два человека ранены из-за падения обломков БПЛА в Липецкой области
0
178
09:20 03.07.2025
Дефицит бюджета Украины в 2025 году вырастет до $46,83 млрд, или 22,1% ВВП
0
189
09:05 03.07.2025
Три человека погибли и трое пострадали при пожаре на предприятии в Тамбовской области
0
243
09:00 03.07.2025
Силы ПВО за ночь сбили 69 украинских БПЛА над регионами России
0
240
22:20 02.07.2025
Госдеп США: Мы не прекращаем поставок оружия на Украину, изменился лишь один аспект
0
809

Возврат к списку