В многоквартирном доме в Чите произошел взрыв бытового газа
11:00 09.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Взрыв бытового газа произошел в многоквартирном дом в Антипихе — пригородном поселке Читы. Об этом сообщили ТАСС в четверг в управлении МВД России по Забайкальскому краю.
«По предварительным данным, произошел взрыв бытового газа. Известно об одном пострадавшем», — сказали в ведомстве.
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