Законопроект об иноагентах отозван из парламента Грузии

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» приняла решение отозвать законопроект об иноагентах из парламента Грузии на фоне протестов. Об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении политического объединения.

«Как правящая сила, ответственная перед каждым членом общества, мы приняли решение без всяких предусловий отозвать поддержанный нами законопроект (об иноагентах — прим. ТАСС)», — говорится в заявлении на сайте партии.