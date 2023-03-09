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Медведев считает пропагандой приписывание взрывов Nord Stream «проукраинской группировке»

11:32 09.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Утверждения СМИ о том, что за терактами на «Северных потоках» стоит ни с кем не связанная «проукраинская группировка», являются тупой американской пропагандой. Такое мнение высказал замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в соцсети в четверг.

«Третий день на наших глазах разворачивается очередная эпическая драма родом из Голливуда. Сиквел фильма, который был посвящен химическому оружию Саддама с демонстрацией пробирок в ООН. Мир, открыв рот и испытывая легкий рвотный рефлекс, смотрит на многочисленные испражнения западных СМИ про то, кто же все-таки взорвал „Северные потоки“. И вправду: кто же подставил кролика Роджера?» — написал Медведев, комментируя многочисленные публикации западных СМИ, которые пытаются приписать ответственность за подрыв трубопроводов некоей неназванной «проукраинской группировке». «Тупая американская пропаганда», — констатировал российский политик.

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