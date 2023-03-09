Сбербанк представил отчетность за два месяца 2023 года

11:10

ПАО Сбербанк представило сокращенные результаты по РПБУ за два месяца 2023 года.

Количество розничных клиентов достигло 107 млн человек, а юридических лиц – превышает 3 млн компаний. Количество пользователей подписок СберПрайм увеличилось на 0,4 млн с начала года и составило 6,1 млн. В феврале количество юных россиян (6-13 лет), пользующихся бесплатной детской СберКартой, превысило 2 млн.

Розничный кредитный портфель составил 12,3 трлн руб., показав рост на 1,4% за февраль в основном за счет ипотеки, портфель которой прибавил 1,8%. Выдачи розничных кредитов в феврале составили 472 млрд руб., из которых почти 250 млрд руб. ипотечные кредиты (+44% по сравнению с январем 2023). Доля Сбера на рынке ипотеки в РФ выросла до 54% по состоянию на 1 февраля 2023 года.

Корпоративный кредитный портфель вырос на 2,1% за февраль и составил 19,2 трлн руб. За месяц корпоративным клиентам было выдано порядка 1,5 трлн руб. – почти в 2 раза больше, чем в январе 2023 года. Качество кредитного портфеля остается стабильным. Доля просроченной задолженности составила 2,2% на конец февраля.

Средства физических лиц составили 18 трлн руб., увеличившись на 2,5% за отчетный месяц. В феврале был перезапущен вклад «Лучший » с максимальной ставкой до 9,5 годовых в рублях и запущен вклад «Хорошее начало» с повышенной ставкой для тех, кто выбрал Сбер для получения зарплаты или пенсии.

Средства юридических лиц прибавили 5,1% в феврале до 8,9 трлн руб.

Чистый процентный доход за два месяца 2023 года вырос на 17,5% г/г до 336,5 млрд руб., в том числе в феврале на 18,7% г/г на фоне роста кредитного портфеля. Чистый комиссионный доход за январь-февраль увеличился на 13,9% г/г до 96,7 млрд руб. за счет роста объемов эквайринга и изменения условий на рынке платежных карт.

Расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, за два месяца 2023 года составили 62,6 млрд руб. при стоимости риска в 1,3%. Сформированные резервы превышают просроченную задолженность более чем в 2,9 раза.

Операционные расходы с начала года выросли на 5,6% г/г до 106 млрд руб. в рамках темпов роста бизнеса. Отношение расходов к доходам составило 21,8%, что отражает высокую операционную эффективность Сбера.

Сбер заработал чистую прибыль в размере 225 млрд руб. за два месяца 2023 года, рентабельность капитала составила 23,8%.

В начале марта Сбер завершил аудит годовой отчетности по российским и международным стандартам. Общий капитал банка вырос на 2,2% с начала года и превысил 5,5 трлн руб. Коэффициент достаточности общего капитала 1 марта 2023 года составил 14,9%, увеличившись на 0,1 п.п. за 2 месяца.

Результаты Банка достигнуты без использования послаблений Банка России для кредитных организаций (таких как фиксация валютного курса, стоимости ценных бумаг, льготное резервирование по кредитам отдельным компаниям и прочие).