В России выявили 12 496 случаев заражения коронавирусом за сутки
12:05 09.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 12 496, летальных исходов из-за ковида — на 40. Об этом сообщили в четверг журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Днем ранее в стране зарегистрировали 12 320 случаев заражения и 45 смертей, всего с начала пандемии — 22 388 556 и 396 463 соответственно.
Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 12 536 против 16 437 днем ранее, до 21 729 768.
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