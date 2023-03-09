0
0
58
НОВОСТИ

В Запорожской области начали формировать народное ополчение — Балицкий

12:32 09.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Формирование народного ополчения для охраны общественного порядка и важных объектов жизнеобеспечения началось в Запорожской области. Об этом сообщил в четверг врио губернатора региона Евгений Балицкий.

«В Запорожской области начато формирование Народного ополчения Запорожской области. Подписал указ „О формировании Народного ополчения Запорожской области“. Считаю, что такое решение сегодня продиктовано временем. Главные задачи подразделений народного ополчения — охрана общественного порядка и важных объектов жизнеобеспечения области, а также защита государственной собственности и имущества граждан», — написал он в соцсети.

Балицкий уточнил, что добровольцы будут проходить службу в народном ополчении без отрыва от основного места работы. Инструкторы будут проводить с ополченцами занятия на полигоне.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:41 09.03.2023
Андрей Бочкарёв: Сразу три станции БКЛ имеют элементы стиля лофт
0
27
12:23 09.03.2023
Мэр Собянин: Материальную помощь ко Дню Победы получат около 50 тыс. ветеранов и тружеников тыла
0
74
12:20 09.03.2023
Число пострадавших при взрыве газа в Чите выросло до 11 человек
0
87
12:05 09.03.2023
В России выявили 12 496 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
99
12:00 09.03.2023
Экс-глава МО Казахстана Бектанов получил 12 лет за бездействие при беспорядках
0
109
11:50 09.03.2023
Российский еврейский конгресс призвал внести изменение в словари русского языка
0
133
11:44 09.03.2023
Мэр Собянин: В Москве создадут четыре центра обслуживания коммунальной техники
0
131
11:32 09.03.2023
Медведев считает пропагандой приписывание взрывов Nord Stream «проукраинской группировке»
0
139
11:20 09.03.2023
Вооруженный мужчина, удерживавший ребенка в заложниках в Нижневартовске, задержан
0
156
11:10 09.03.2023
Сбербанк представил отчетность за два месяца 2023 года
0
180

Возврат к списку