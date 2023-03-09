В Запорожской области начали формировать народное ополчение — Балицкий

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Формирование народного ополчения для охраны общественного порядка и важных объектов жизнеобеспечения началось в Запорожской области. Об этом сообщил в четверг врио губернатора региона Евгений Балицкий.

«В Запорожской области начато формирование Народного ополчения Запорожской области. Подписал указ „О формировании Народного ополчения Запорожской области“. Считаю, что такое решение сегодня продиктовано временем. Главные задачи подразделений народного ополчения — охрана общественного порядка и важных объектов жизнеобеспечения области, а также защита государственной собственности и имущества граждан», — написал он в соцсети.

Балицкий уточнил, что добровольцы будут проходить службу в народном ополчении без отрыва от основного места работы. Инструкторы будут проводить с ополченцами занятия на полигоне.