В Харькове повреждена ТЭЦ — мэр

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ТЭЦ и трансформаторные подстанции повреждены в Харькове, где произошло 11 взрывов. Об этом в четверг сообщил мэр города Игорь Терехов.

«Была повреждена критическая инфраструктура — это ТЭЦ, это трансформаторные подстанции», — сказал он в эфире телеканала «Рада».

Терехов добавил, что во всем городе нет напряжения электроэнергии, в этой связи объекты критической инфраструктуры и медицинские учреждения перешли на генераторы.

Ранее глава областной администрации Олег Синегубов сообщал, что в Харькове и области произошло не менее 15 взрывов. Терехов уточнил, что 11 взрывов раздались в Харькове. По данным облэнерго, весь город обесточен.