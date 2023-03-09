В Харькове повреждена ТЭЦ — мэр
13:05 09.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ТЭЦ и трансформаторные подстанции повреждены в Харькове, где произошло 11 взрывов. Об этом в четверг сообщил мэр города Игорь Терехов.
«Была повреждена критическая инфраструктура — это ТЭЦ, это трансформаторные подстанции», — сказал он в эфире телеканала «Рада».
Терехов добавил, что во всем городе нет напряжения электроэнергии, в этой связи объекты критической инфраструктуры и медицинские учреждения перешли на генераторы.
Ранее глава областной администрации Олег Синегубов сообщал, что в Харькове и области произошло не менее 15 взрывов. Терехов уточнил, что 11 взрывов раздались в Харькове. По данным облэнерго, весь город обесточен.
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