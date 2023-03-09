В Москве выявили 2 404 случая заражения коронавирусом за сутки
14:00 09.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 2 404 против 2 368 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в четверг.
Всего в столице с начала пандемии выявили 3 439 248 случаев заражения.
Число умерших из-за новой болезни за сутки возросло на 11 против 10 днем ранее, до 48 306. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 2 447, до 3 241 382.
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