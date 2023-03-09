Удар возмездия нанесен по объектам Украины в ответ на теракты в Брянской области — МО РФ
14:32 09.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Массированный удар возмездия нанесен высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», по объектам на территории Украины в ответ на теракты в Брянской области. Об этом сообщил в четверг официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В ответ на организованные 2 марта т. г. киевским режимом террористические акции в Брянской области Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар возмездия. Высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом „Кинжал“, поражены ключевые элементы военной инфраструктуры Украины, предприятия оборонно-промышленного комплекса, а также обеспечивающие их объекты энергетики», — сообщил он.
Конашенков подчеркнул, что цель удара достигнута, а все назначенные объекты поражены.
НОВОСТИ
- 15:49 09.03.2023
- Мэр Собянин: Южный участок МСД улучшит транспортное обслуживание жителей 22 районов Москвы
- 15:32 09.03.2023
- Глава МИД Саудовской Аравии заявил об участии принца в обмене пленными между РФ и Украиной
- 15:12 09.03.2023
- ЕС не вернется к дешевому газу в будущем, энергетика ЕС будет дорогой — глава МЭА
- 15:00 09.03.2023
- Взрыв в Приднестровье планировался рядом с кортежем президента республики — глава МИД
- 14:12 09.03.2023
- Бразилия вернет визы для туристов из США, Австралии, Канады и Японии
- 14:00 09.03.2023
- В Москве выявили 2 404 случая заражения коронавирусом за сутки
- 13:32 09.03.2023
- Кремль не верит, что за терактом на «Северных потоках» стоит проукраинский «Доктор Зло»
- 13:20 09.03.2023
- Глава МИД Украины утверждает, что Киев не причастен к диверсии на «Северных потоках»
- 13:05 09.03.2023
- В Харькове повреждена ТЭЦ — мэр
- 13:00 09.03.2023
- Спецслужба Приднестровья предотвратила покушение на первых лиц республики, подготовленное СБУ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать