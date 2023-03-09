Удар возмездия нанесен по объектам Украины в ответ на теракты в Брянской области — МО РФ

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Массированный удар возмездия нанесен высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», по объектам на территории Украины в ответ на теракты в Брянской области. Об этом сообщил в четверг официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В ответ на организованные 2 марта т. г. киевским режимом террористические акции в Брянской области Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар возмездия. Высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом „Кинжал“, поражены ключевые элементы военной инфраструктуры Украины, предприятия оборонно-промышленного комплекса, а также обеспечивающие их объекты энергетики», — сообщил он.

Конашенков подчеркнул, что цель удара достигнута, а все назначенные объекты поражены.