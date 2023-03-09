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ЕС не вернется к дешевому газу в будущем, энергетика ЕС будет дорогой — глава МЭА

15:12 09.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз не вернется к дешевому газу в будущем, энергетика сообщества будет дорогой. Об этом заявил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль, выступая в четверг в Европарламенте в Брюсселе.

«Не будет больше дешевого газа. Европейская энергетика будет дороже в будущем, чем в прошлом. Цены на энергетику ЕС будут выше и значитльно выше, чем у его экономических конкурентов», — сказал он.

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