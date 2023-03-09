Глава МИД Саудовской Аравии заявил об участии принца в обмене пленными между РФ и Украиной

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Операция по обмену пленными между Россией и Украиной в прошлом году проходила под личным надзором наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда. Об этом заявил в четверг глава МИД королевства Фейсал бен Фархан Аль Сауд на пресс-конференции в Москве по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

«Мы всегда стремимся оказать поддержку в целях достижения урегулирования этого кризиса [на Украине]. Мы готовы работать со всеми сторонами для поиска мирного решения. Ранее мы уже выдвигали определенные инициативы, в том числе что касалось обмена пленными. Под личным надзором наследного принца проходила эта операция», — сказал глава МИД Саудовской Аравии.

«Мы благодарны российской стороне и продолжим, конечно, обсуждать дальнейшие возможности для облегчения диалога между сторонами (российской и украинской — прим. ТАСС)», — добавил он.