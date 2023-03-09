МО РФ сообщило о срыве переброски резервов и ЖД-перевозок иностранного вооружения для ВСУ

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Переброска резервов и железнодорожные перевозки иностранного вооружения для Вооруженных сил Украины (ВСУ) сорваны в результате массированного удара возмездия высокоточным оружием, произведенного в ответ на теракты в Брянской области. Об этом сообщил в четверг официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В результате удара уничтожены места базирования ударных беспилотных летательных аппаратов, сорвана переброска резервов и железнодорожных перевозок иностранного вооружения, а также выведены из строя производственные мощности по ремонту военной техники и производству боеприпасов», — сообщил он.