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Баку выразил протест Тегерану из-за полета иранского военного самолета над госграницей

20:00 11.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МИД Азербайджана вручил ноту протеста послу Ирана в Баку в связи с полетами иранского военного самолета над госграницей двух стран. Об этом говорится в распространенном в субботу совместном заявлении МИД и Минобороны Азербайджана.

«11 марта принадлежащий Исламской Республике Иран военный самолет с 09:44 (08:44 мск — прим. ТАСС) до 10:26 (09:26 мск — прим. ТАСС) непрерывно выполнял полеты вдоль азербайджано-иранской государственной границы, от Зангиланского до Билясуварского района и обратно. Самолет летал на расстоянии 3-5 км от государственной границы двух стран, а в некоторых случаях прямо над госграницей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в субботу «посол Ирана в Баку Сейед Аббас Мусави был вызван в МИД Азербайджана и ему вручена соответствующая нота протеста».

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