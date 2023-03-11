Баку выразил протест Тегерану из-за полета иранского военного самолета над госграницей
20:00 11.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
МИД Азербайджана вручил ноту протеста послу Ирана в Баку в связи с полетами иранского военного самолета над госграницей двух стран. Об этом говорится в распространенном в субботу совместном заявлении МИД и Минобороны Азербайджана.
«11 марта принадлежащий Исламской Республике Иран военный самолет с 09:44 (08:44 мск — прим. ТАСС) до 10:26 (09:26 мск — прим. ТАСС) непрерывно выполнял полеты вдоль азербайджано-иранской государственной границы, от Зангиланского до Билясуварского района и обратно. Самолет летал на расстоянии 3-5 км от государственной границы двух стран, а в некоторых случаях прямо над госграницей», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в субботу «посол Ирана в Баку Сейед Аббас Мусави был вызван в МИД Азербайджана и ему вручена соответствующая нота протеста».
НОВОСТИ
- 18:30 11.03.2023
- Командующий Сухопутными войсками ВСУ объяснил оборону Артемовска желанием «выиграть время»
- 22:40 10.03.2023
- В непризнанном Косово к сербскому населению применяется тактика "мелкого террора" - Вучич
- 19:35 10.03.2023
- Никаких дополнительных мероприятий в рамках частичной мобилизации не планируется - Минобороны РФ
- 16:00 10.03.2023
- ВСУ обстреливают Энергодар, рядом с Запорожской АЭС произошло не менее 7 взрывов
- 15:12 10.03.2023
- ВС РФ с начала спецоперации уничтожили 400 украинских самолетов — МО РФ
- 13:00 10.03.2023
- В Киеве утверждают, что через два месяца возможно контрнаступление ВСУ
- 11:05 10.03.2023
- Российские артиллеристы ночью уничтожили склад с боеприпасами ВСУ в Херсоне
- 11:00 10.03.2023
- Украина получила первую систему Patriot, обещанную США и ФРГ — FT
- 10:32 10.03.2023
- В подконтрольном Киеву городе Запорожье прозвучали взрывы
- 09:32 10.03.2023
- Украина увеличивает группировку своих войск под Артемовском — Марочко
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать