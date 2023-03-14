Обученных на Западе наемников могут привлечь для дестабилизации Белоруссии — МВД
11:05 14.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правоохранительные органам Белоруссии известно о планах находящихся за рубежом экстремистов дестабилизировать обстановку в стране, в том числе с помощью подготовленных на Западе наемников. Об этом заявил во вторник начальник Главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Андрей Ананенко.
«Сотрудникам ГУБОПиК МВД известно, что находящиеся за рубежом участники экстремистских и террористических организаций, таких как „полк Калиновского“ и прочих вооруженных формирований, вынашивают планы по дестабилизации обстановки в Беларуси. При этом могут быть использованы наемники и лица, прошедшие обучение в лагерях подготовки на Западе», — отметил представитель МВД, заявление которого опубликовано в телеграм-канале ведомства.
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