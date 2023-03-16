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НОВОСТИ

Япония отправила войска на остров рядом с Тайванем

10:20 16.03.2023 Источник: Газета.Ru

Япония в четверг, 16 марта, перебросила до 570 военнослужащих подразделений Сухопутных сил самообороны, включая ракетные противовоздушные и противокорабельные части, на удаленный южный остров Исигаки, расположенный недалеко от Тайваня и спорных островов Сенкаку. Об этом сообщает Japan Times.

По данным издания переброска была осуществлена в ответ на активизацию военных действий Китая в близлежащих водах. Отмечается, что китайские корабли неоднократно заходили в территориальные воды Японии вокруг необитаемых островов.  Газета.Ru

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