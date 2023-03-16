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Украина уже потеряла более 100 тыс. военных с начала конфликта — Politico

10:32 16.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 100 тыс. украинских военнослужащих, включая самых опытных солдат и офицеров, погибли за время конфликта на Украине. Об этом в среду сообщила газета «Политико» со ссылкой на оценки американских чиновников.

По данным издания, Киев потерял многих солдат в Артемовске (украинское название — Бахмут). Поэтому США сейчас срочно перебрасывают на Украину технику и ускоренными темпами тренируют украинских военных .

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