Президент Индонезии призвал региональные власти отказаться от Visa и Mastercard
11:00 16.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Индонезии Джоко Видодо призвал региональные администрации отказаться от иностранных платежных систем, таких как Visa и Mastercard, и начать использовать кредитные карты, выпущенные местными банками, на случай повторения ситуации с запретом на эти карты в России в связи с санкциями. Об этом в четверг сообщила газета «Джакарта пост».
Президент Индонезии заявил, что такие экономические инструменты, как платежные системы, могут быть использованы против государств, утверждает издание. «Будьте очень осторожны. Мы должны помнить о санкциях, введенных США против России. Visa и Mastercard могут стать проблемой», — приводит газета слова Видодо.
В марте 2022 года международные платежные системы Visa и Mastercard объявили о приостановке работы в России. Все карты этих платежных систем, уже выпущенные российскими банками, продолжают работать на территории РФ в прежнем режиме, но ими нельзя расплачиваться за границей.
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