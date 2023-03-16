Болгария могла бы нарастить производство боеприпасов для нужд Украины — еврокомиссар
11:05 16.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Болгария имеет «хороший потенциал» для наращивания производства боеприпасов, в которых нуждается Украина. Об этом еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон рассказал газете «Политико».
«У Болгарии хороший потенциал для значительного увеличения производства в сроки, которые могут соответствовать тому, что мы ищем», — отметил Бретон.
Еврокомиссар сообщил, что сейчас необходимо найти заводы, готовые быстро нарастить производство, определить их потребности и мощности, а также потенциальные проблемы в цепочках поставок. Он посетил в Болгарии три производственные площадки, одна из них принадлежит государственному предприятию «Вазовский машиностроительный завод». По его мнению, болгарские предприятия могли бы «нарастить поставки нынешним клиентам, которые входят в ЕС». «Страны, у которых есть запасы, смогут передать их Украине, а производители смогут увеличить производство, чтобы пополнить эти запасы. Для меня было очень важно получить эту гарантию», — добавил еврокомиссар.
Бретон намерен также посетить Словакию, Чехию, Польшу, Францию и Румынию.
Газета «Вельт» в январе сообщала, что Болгария тайно поставляла Украине боеприпасы весной прошлого года, обеспечивая до трети потребностей ее вооруженных сил.
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