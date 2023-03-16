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Гуманитарный кризис в Карабахе не превратился в катастрофу благодаря миротворцам — Пашинян

11:20 16.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе из-за перекрытия Азербайджаном Лачинского коридора не превратился в катастрофу благодаря российским миротворцам. Об этом в четверг на заседании правительства заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Не могу не отметить особую роль российских миротворческих войск, заслугу в том, что гуманитарный кризис, возникший после незаконного перекрытия Лачинского коридора в Нагорном Карабахе, не перерос в гуманитарную катастрофу, и я хочу поблагодарить их за усилия по достижению этой цели», — отметил он.

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