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Бюджет судебной системы РФ за 25 лет вырос в 100 раз, до 304 млрд рублей

11:32 16.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бюджет судебной системы России за последние 25 лет вырос в 100 раз — до 304 млрд рублей. Об этом сообщил генеральный директор судебного департамента при Верховном суде РФ Александр Гусев на международной научно-практической конференции «Организационные модели обеспечения деятельности судов в XXI веке: российский и зарубежный опыт и перспективы развития», посвященной 25-летию образования судебного департамента, обеспечивающего работу и финансирование судов. До этого финансирование и материальное обеспечение судов было в ведении Минюста.

«За 25 лет судебным департаментом (закон о его образовании был подписан президентом РФ 8 января 1998 года) проделана значительная работа. Удалось добиться определенного уровня финансирования судебной деятельности. В 1998 году бюджет системы судов общей юрисдикции составлял чуть более 3 млрд рублей. Для сравнения — в этом году он превысил 304 млрд руб. или вырос более чем в 100 раз», — сообщил Гусев.

За 25 лет, отметил он, «на качественно новый уровень поднята инфраструктура судов, обновлена и укреплена материальная база судебной системы. Все федеральные суды и мировые судьи включены в единую информационную систему». Ведется активная работа по налаживанию межведомственного электронного взаимодействия судов с другими органами государственной власти.

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