Антироссийские санкции напрямую повлияли на Монголию — министр
11:32 12.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Санкции против РФ, введенные после начала специальной военной операции, напрямую повлияли на безопасность, общество и экономику Монголии. Об этом в пятницу заявила министр иностранных дел страны Батмунхийн Батцэцэг.
В интервью монгольскому новостному порталу «Айньюс» министр отметила, что со времен Второй мировой войны регулярно происходят различные вооруженные конфликты, но специальная военная операция вызвала международную реакцию и санкции, которые «напрямую повлияли на безопасность, общество и экономику Монголии». Глава МИД отметила, что страна сталкивается «с большим количеством проблем, чем раньше», не приведя деталей.
По ее словам, несмотря на сложности, Монголии необходимо и дальше придерживаться политики нейтралитета. «На международной арене проводится жесткая политика осуждения и изоляции России, но наша страна неуклонно следует принципу нейтралитета, не занимая ни одну из сторон, и продолжает успешно развивать добрососедское сотрудничество с двумя нашими вечными соседями — Россией и Китаем. Оно является приоритетом внешней политики Монголии», — отметила министр.
Она добавила, что Монголия, не имеющая выхода к морю, тесно сотрудничает с соседними странами в области транспорта и стремится к заключению долгосрочных двусторонних и трехсторонних соглашений. Министр отдельно выделила стратегически важный для Монголии проект, который планировалось реализовать совместно с Россией — строительство ГЭС на реке Эгийн-гол. В настоящее время ожидается оценка его воздействия на окружающую среду и совместное заключение монгольских и российских ученых.
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