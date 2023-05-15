Антироссийские санкции напрямую повлияли на Монголию — министр

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Санкции против РФ, введенные после начала специальной военной операции, напрямую повлияли на безопасность, общество и экономику Монголии. Об этом в пятницу заявила министр иностранных дел страны Батмунхийн Батцэцэг.

В интервью монгольскому новостному порталу «Айньюс» министр отметила, что со времен Второй мировой войны регулярно происходят различные вооруженные конфликты, но специальная военная операция вызвала международную реакцию и санкции, которые «напрямую повлияли на безопасность, общество и экономику Монголии». Глава МИД отметила, что страна сталкивается «с большим количеством проблем, чем раньше», не приведя деталей.

По ее словам, несмотря на сложности, Монголии необходимо и дальше придерживаться политики нейтралитета. «На международной арене проводится жесткая политика осуждения и изоляции России, но наша страна неуклонно следует принципу нейтралитета, не занимая ни одну из сторон, и продолжает успешно развивать добрососедское сотрудничество с двумя нашими вечными соседями — Россией и Китаем. Оно является приоритетом внешней политики Монголии», — отметила министр.

Она добавила, что Монголия, не имеющая выхода к морю, тесно сотрудничает с соседними странами в области транспорта и стремится к заключению долгосрочных двусторонних и трехсторонних соглашений. Министр отдельно выделила стратегически важный для Монголии проект, который планировалось реализовать совместно с Россией — строительство ГЭС на реке Эгийн-гол. В настоящее время ожидается оценка его воздействия на окружающую среду и совместное заключение монгольских и российских ученых.