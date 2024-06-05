Страховщики жизни могут стать поддержкой развития малого и среднего бизнеса

18:12

Страховщики жизни могут стать поддержкой для будущего развития малого и среднего предпринимательства (МСП) в стране. Это способствует появлению производственно-технологического бизнеса, который сейчас не выделен в структуре МСП. Об этом рассказал управляющий директор СберСтрахования жизни Евгений Щекланов на сессии «Большие деньги для малого бизнеса: лайфхаки привлечения кредитов и капитала» в рамках XXVII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

В настоящий момент структура МСП в России, как правило, представлена торговлей, арендой и логистикой. При этом, производственно-технологический бизнес, представляющий наибольший интерес, не выделен. Поддержку развития данного сектора могут оказать страховщики жизни.

«У страховщиков жизни, являющихся институциональными инвесторами, под управлением находится порядка 1,6 трлн руб. Несмотря на то, что большая часть денег инвестируется в ОФЗ и ценные бумаги крупных эмитентов, нам интересен и рынок малого и среднего предпринимательства, – отметил Евгений Щекланов. – Финансировать развитие производственного и технологического сектора в МСП возможно при содействии страховщиков жизни, которые могли бы использовать инвестиции в цифровые финансовые активы (ЦФА)».