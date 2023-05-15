Дивиденды по акциям Сбербанка получат 1,75 миллиона человек
12:40 12.05.2023
Вчера был определен список лиц, имеющих право на получение дивидендов по акциям Сбербанка. Годовое Общее собрание акционеров банка одобрило выплату дивидендов за 2022 год в рекордном размере – 565 млрд руб. (25 руб. на каждую акцию).
Половину этих средств получит государство как контролирующий акционер Сбербанка. Также дивидендные выплаты получат и частные акционеры банка – более 1,75 млн человек. С 2021 года доля частных лиц в структуре капитала Сбербанка выросла в 2,5 раза.
Акционерам, учитывающим акции у номинальных держателей, дивиденды будут направлены до 25 мая.
Тем, чьи акции учитываются в реестре акционеров напрямую, дивиденды будут перечислены до 16 июня.
Стоимость акций Сбербанка с начала года выросла в 1,5 раза. Они являются самыми популярными бумагами в портфелях частных инвесторов Московской биржи.
«Мы благодарны нашим акционерам за доверие и поддержку. Инвесторы, поверившие в нас в сложный период, получат максимально высокую доходность на свои вложения, – отметил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф. – При этом выплата рекордных дивидендов – важное событие не только для наших акционеров, но и для всего российского фондового рынка. Реинвестирование дивидендных выплат Сбербанка добавит рынку ликвидности и позитивно скажется на его дальнейшем развитии».
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