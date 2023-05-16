США тесно сотрудничают с патриархом Варфоломеем в борьбе с «пагубным влиянием» РФ — Госдеп

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация Соединенных Штатов тесно сотрудничает с Константинопольским патриархом Варфоломеем в борьбе с приписываемым России «пагубным влиянием» на Украине. Об этом сообщил в понедельник представитель Госдепартамента США высокого ранга на брифинге, посвященном публикации ежегодного доклада внешнеполитического ведомства о свободе вероисповедания в мире.

«Мы поддерживаем связь со Вселенским патриархом, с которым я встречался несколько раз, включая ряд поездок за границу, и мы продолжаем тесно сотрудничать с ним и церковью в борьбе с попытками пагубного влияния, которые предпринимает Россия на Украине», — утверждал дипломат.

По его версии, на Украине в рамках специальной военной операции «Кремль стремится внести раскол в Православную церковь, нападая на религиозные меньшинства, нанося ущерб». Представитель внешнеполитического ведомства не привел во время брифинга доказательств этих утверждений.