Киев активизировал диверсионную деятельность в Запорожской области с начала мая — Балицкий

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина активизировала диверсионную деятельность в Запорожской области с начала мая, но силы РФ ей успешно противодействуют. Об этом заявил в четверг врио губернатора региона Евгений Балицкий.

«К сожалению, противник активизировался где-то сначала мая, мы стали отлавливать гораздо больше диверсионных групп, но надо сказать, что их качество стало резко падать», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».

По его словам, среди диверсантов дети и согласные на подобные риски за 2 тыс. гривен «откровенные идиоты». «Но мы научились этому противостоять, <…> их бандформированиям и ячейкам. Механизмы мы нашли и будем в дальнейшем совершенствовать подходы к контртеррористической деятельности», — подчеркнул Балицкий.