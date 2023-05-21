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НОВОСТИ

Зеленский признал, что ВСУ Артемовск уже не контролирует

09:55 21.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом США Джо Байденом в японской Хиросиме в воскресенье признал, что Киев больше не контролирует Артемовск (украинское название — Бахмут). Открытую часть встречи лидеров на полях саммита Группы семи (G7) транслировал телеканал Си-эн-эн.

«Я думаю, нет, — сказал он, отвечая на заданный из зала вопрос о сохранении контроля Киева над Артемовском. — Но надо понимать, что там ничего не осталось. Очень жаль, это трагедия, но на сегодняшний день Бахмут только в наших сердцах. На этом месте нет ничего».

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