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НОВОСТИ

В обозримом будущем Украина в НАТО не попадет - Шольц

10:00 21.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина в настоящее время не соответствует многим критериям, необходимым для вступления в Североатлантический альянс. Об этом в воскресенье заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью телеканалу «Вельт» на полях саммита Группы семи (G7).

«Мы приняли решение в Бухаресте, которое давно сформулировало перспективу [членства в НАТО]», — сказал Шольц, комментируя возможное вступление Украины в НАТО. При этом он отметил, что сразу было ясно, что «этого не произойдет в обозримом будущем». «Конечно, среди критериев, которые формулирует для себя НАТО, много условий, которым Украина на данный момент не в состоянии соответствовать», — констатировал глава правительства ФРГ.

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