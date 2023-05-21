Власти Москвы предупреждают о надвигающейся непогоде: дождь, гроза, усиление ветра

10:03 Источник: Интерфакс

Неблагоприятные погодные условия ожидаются в столице, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства в воскресенье.

"По прогнозам синоптиков, сегодня с 9:00 до 18:00 в столице ожидаются дождь, гроза, усиление ветра с порывами до 15 м/с", - говорится в сообщении.

Власти Москвы просят горожан быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.